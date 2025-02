Rally: Primo appuntamento stagionale per Biella Corse

Primo appuntamento stagionale per la Scuderia Biella Corse, in gara questo fine settimana (23 febbraio 2025) nella 19ª edizione della Ronde del Canavese con quattro equipaggi e sei navigatori.

Primi a prendere il via con le insegne di Biella Corse saranno il canavesano Elvis Grosso e la biellese Ornella Blanco Malerba, in gara con la Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally2) numero 23.

Poche posizioni più dietro, con il numero 27, partiranno invece lo "specialista delle salite" della Scuderia, Giancarlo Graziosi, che farà questo rally in coppia con Marco Bevilacqua su di un'altra Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally2).

Sarà poi la volta dei valdostani Patrich Chironi e Joly Yannick, in gara per la prima volta con una Citroen C2 (gruppo R4CN, classe Rally4/R2), che partiranno con il numero 41. Infine, l'equipaggio Marcello Thiebat e Andrea Contratto, In gara con la Renault Clio Williams (gruppo R5CN, classe N3) numero 46.

Al via di questa edizione della Ronde del Canavese sono invece sei i navigatori presenti a fianco di piloti di altra scuderia. Il primo a partire sarà Luca Pieri, in gara con la Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally2) numero 10. Quattro posizioni più dietro, quindi con il numero 14, partirà Alessandro Rappoldi, anche lui su di una Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally2); subito dopo Ermes Bagolin, con la Skoda Fabia (gruppo RC2N, classe R5/Rally2) numero 16. Sarà quindi la volta di Stefano Bruno-Franco che gareggerà con la Renault Clio (gruppo R5CN, classe Rally5) numero 42; quindi Hervé Navillod, al via sulla Peugeot 106 (gruppo R4CN, classe A6) numero 49; e infine Domenica Saltarella, che farà la gara con la Fiat Seicento (gruppo R6CN, classe A0) numero 71.

La ronde partirà e arriverà domenica a Rivarolo Canavese. In programma ci sono i soliti quattro passaggi sulla "Pratiglione", lunga 10,90 chilometri. In totale i concorrenti percorreranno 136,81 chilometri, di cui 43,60 in prova speciale.

Premiazioni a Vicenza

La scorsa settimana, a Vicenza, nell'ambito dell'evento Rally Racing Meeting, organizzato da Miki Biasion, si sono tenute le premiazioni della stagione rally ACI Sport 2024.

Fra i premiati anche il biellese Alessandro Negri, vincitore, con i navigatori Harshana Ratnayake e Marco Zegna, dell'Assoluto nel Trofeo N5 Italia.

"Una vittoria ottenuta sul filo di lana" commenta il sito del Trofeo "con un sorpasso decisivo all’ultima prova [il Rally del Brunello n.d.r.] e con un solo punto di vantaggio sugli avversari". Un risultato conquistato dal giovane "figlio d'arte" di Biella Corse anche grazie ai preparatori che gli hanno messo a disposizione le due vetture con cui ha gareggiato: la Citroen DS3 della Tecnica Bertino di Casal Cermelli (Alessandria) e la Hyundai i20 preparata dal Team Chiavenuto di Mongrando (Biella).

Per i risultati ottenuti nella stagione 2024 e, in particolare, nel Memory Fornaca, a Vicenza è stato anche premiato il pilota Ermanno Caporale, che ha gareggiato nell'anno con i navigatori Hervé Navillod e Domenico Saltarella. Con la sua Lancia Fulvia HF 1600 ha chiuso al decimo posto della classifica assoluta, primo della classe 1600 e secondo nella categoria "Over 60".

Sempre nell'ambito del "Fornaca", da segnalare anche il terzo posto, sempre nella classe 1600, ottenuto dal navigatore Simone Bottega.