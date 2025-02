Sei un autista con patente CE CQC? C’è un'opportunità di lavoro in Lombardia sede di Agrate Brianza

Il settore della logistica e dei trasporti è in continua evoluzione e con esso cresce la domanda di autisti ambosessi qualificati. Ecologica Piemontese, azienda specializzata nei servizi ambientali , sta ampliando il proprio organico e ricerca autisti con patente CE CQC per operare in Lombardia .

Se sei un professionista del volante alla ricerca di un'occupazione stabile o vuoi valutare nuove opportunità nel settore, questa selezione potrebbe fare al caso tuo.

Posizione aperta: autisti con patente CE e CQC

Ecologica Piemontese è una realtà solida e ben strutturata che offre servizi di raccolta e smaltimento rifiuti in Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta. La ricerca di nuovi autisti di camion è finalizzata a supportare la crescita dell'azienda e garantire un servizio efficiente e puntuale.

Requisiti per candidarsi

Per partecipare alla selezione è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

Patente di guida CE in corso di validità CQC per il trasporto di merci Disponibilità a lavorare a tempo pieno Età massima 50 anni / ambosessi Anche senza esperienza nel settore: formazione garantita

Condizioni contrattuali

Tipo di contratto: Indeterminato (inizio con prova)

Indeterminato (inizio con prova) Modalità di lavoro: In presenza

In presenza Orario: Tempo pieno

Tempo pieno Stipendio: non specificato, ma competitivo

Perché lavorare in Ecologica Piemontese?

Entrare a far parte del team significa operare in un'azienda all'avanguardia, con mezzi moderni e un'organizzazione efficiente. L'azienda investe nella formazione dei suoi autisti con CQC , garantendo aggiornamenti professionali e sicurezza sul lavoro.

Vantaggi di questa opportunità

Stabilità lavorativa con contratto a tempo indeterminato

con contratto a tempo indeterminato Possibilità di crescita professionale

Formazione continua per i nuovi autisti

Ambiente di lavoro dinamico e organizzato

Come candidarsi per la selezione autisti

Se sei un autista esperto o un neopatentato con voglia di mettersi in gioco, invia il tuo CV aggiornato a personale@ecologicapiemontese specificando nell'oggetto: "Candidatura Autista CE – Lombardia"

Per ulteriori informazioni sulla selezione autisti esperti, puoi contattare l'azienda al 011/34 90 096.

Non perdere questa occasione per lavorare come autista professionista in una realtà in espansione!