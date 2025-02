Autoriparatori, Confartigianato ottiene la proroga per regolarizzare l'abilitazione professionale

Grazie all’intensa ed efficace azione di Confartigianato, è stato accolto dalla commissione affari costituzionali del Senato un emendamento che rinvia di 1 anno e 6 mesi il termine per regolarizzare l’abilitazione professionale degli autoriparatori. Il provvedimento, inserito nell’ambito del decreto Milleproroghe attualmente in discussione, apre una finestra temporale che permetterà a migliaia di imprese di adempiere agli obblighi previsti dalla riforma del settore.

La misura arriva in risposta alle difficoltà segnalate da numerosi autoriparatori, molti dei quali non sono riusciti a completare la regolarizzazione a causa di oggettive difficoltà, tra cui i ritardi nell’attivazione dei corsi regionali. L’emendamento, fortemente voluto da Confartigianato, estende il regime transitorio scaduto il 5 gennaio 2024, consentendo alle regioni di erogare i corsi di qualificazione necessari e offrendo alle imprese il tempo utile per conseguire i requisiti necessari per proseguire l’attività.

Con questa proroga, che si inserisce in un quadro di grande attenzione alle problematiche del settore, si evita il rischio che le aziende siano cancellate dal registro delle imprese, una prospettiva che avrebbe avuto pesanti ripercussioni sul servizio offerto ai cittadini e sulle economie locali, nonché sul fronte occupazionale. Confartigianato ha sollecitato la proroga per garantire la continuità delle attività e per tutelare le imprese in difficoltà.

In attesa che la proroga sia confermata nell’approvazione finale del decreto Milleproroghe, Confartigianato segnala che è fondamentale che le imprese interessate colgano tempestivamente questa opportunità, per non vanificare il risultato ottenuto. Gli autoriparatori devono attivarsi subito per mettersi in regola, utilizzando al meglio lo spazio temporale a disposizione, con il supporto delle organizzazioni territoriali, per assicurare il futuro della loro attività.