San Valentino, “sa festa de s’amore” poesia di Nicola Loi di Ortueri inviata ai Sardi di Biella.

Festa dell’amore e del corteggiamento, quella di San Valentino è festa che avrebbe origini antiche, attualizzazione dei Lupercalia romani, associati alla fertilità. Per trasferimento, la ricorrenza si stacca anche dalla figura di un san Valentino martire del III secolo, vescovo paraninfo accusato di celebrare in segreto matrimoni cristiani, sfidando le leggi romane. Al di là dell’odierna commercializzazione spogliata del sacro, la festa viene vissuta nell’intimo della relazione amorosa.

Quello che Nicola Loi di Ortueri (Nuoro) propone nei versi fatti pervenire al Circolo Culturale Sardo di Biella è amore a tutto tondo: “Pro totu s'umanidade. /Chi Isperdat su dolore, /In donzi comunidade”; “Per tutta l'umanità. /Che disperda il dolore, /In ogni comunità”. Perché “S'amore est dogni die, /No nde tenet data fissa”; “L'amore è ogni giorno, /non vi tiene data fissa”.

Parole dalle forti valenze sociali, attuali più che mai oggi con sguardo attento verso la natura. Non solo, perché quando c’è l’amore “No bi nd'at odiu ne gherra, /Briga 'e peruna zenìa”; “Non c’è odio né guerra, /Briga di nessun genere”.

Nella traduzione di Gabriella Peddes di Tonara, con la revisione di Roberto Perinu, i versi verranno inseriti nell’antologia di testi del Laboratorio Linguistico “Eya, emmo, sì: là dove il sì suona, s’emmo e s’eya cantant”, per imparare a leggere e scrivere in lingua materna contemporanea attraverso il laboratorio linguistico transoceanico del Circolo “Su Nuraghe” di Biella con il Circulo sardo “Antonio Segni” di La Plata (Argentina), su piattaforma zoom meetings.