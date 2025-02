Banca del Giocattolo, un successo di cuore: oltre 8.500 giocattoli raccolti nel 2024

Si è conclusa l’attività di gestione dell’anno 2024 della Banca del Giocattolo con ben 8.523 giocattoli raccolti nel Biellese, grazie ai comuni biellesi partecipanti che hanno collaborato alla raccolta ed alla Biverbanca – Cassa di Risparmio di Asti che ha messo a disposizione gli sportelli della filiale della provincia di Biella. La raccolta è stata realizzata grazie anche a molte aziende che hanno voluto contribuire grazie ad una raccolta interna: Biverbanca, lanificio Cerruti, Mondoffice, maglificio Maggia, centro commerciale Gli Orsi, lanificio Piacenza che hanno raccolto, con i propri dipendenti giocattoli appartenuti ai propri bambini.

Per l’edizione del Natale 2024 nuovi apporti sono giunti grazie al Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia, Segreteria Provinciale di Biella. La Banca del Giocattolo, tramite il Consiglio Direttivo rinnovato a Dicembre e composto dal neo Presidente Gianpaolo Ruberti, Vice presidenti Claudia De Mari e Filippo Ferrarotti, i consiglieri Paolo Robazza e il presidente onorario Barbara Greggio. I giocattoli che sono stati elargiti ad Associazioni per la vita, Scuole primarie e dell’infanzia, Carceri di Biella e di Vercelli, ospedale di Rivoli, servici sociali dei comuni biellesi, Casa Rifugio Biellese, Parrocchie biellesi, Domus Laetitiae, Volontariato Vincenziano ed eccezionalmente donati per la Missione in Libano sono stati nel complessivo 8.968.

Grande la soddisfazione peri 21 volontari che operano presso i magazzini di Biella e di Valdilana, lavorando tutto l’anno ispirati dalla mission: chi versa gioia … preleva amore. Nella foto un momento di riconoscimento al Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia, Segreteria Provinciale di Biella con Segretario Generale Matteo Ciriello, Claudio De Gioia e Gennaro Capasso vice Segretari e la Banca del Giocattolo rappresentata dal presidente Gianpaolo Ruberti, i vicepresidenti Claudia De Mari e Filippo Ferrarotti e il Presidente Onorario Barbara Greggio, con la straordinaria presenza del Questore D.ssa Delia Bucarelli.