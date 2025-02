"Insieme per Masserano" chiede un cantoniere per il paese

A Masserano il gruppo "Insieme per Masserano" chiede l'assunzione di un cantoniere. Il gruppo di Stefano Zanone ha presentato una interpellanza.

«A settembre 2024 un cantoniere ha dato le dimissioni - si legge -. Più volte la minoranza, anche in sede di approvazione dei bilanci di previsione, ha segnalato la necessità di assumere un cantoniere per arricchire l 'organico.Nonostante le rassicurazioni del sindaco, la pulizia continua a essere carente. A novembre 2024 è entrato a far parte dell'organico un nuovo cantoniere proveniente dal Comune di Graglia.Cantoniere che,verso la fine del periodo di prova,ha chiesto di non essere confermato e di tornare a lavorare a Graglia.Attualmente in servizio è presente un solo cantoniere. E' ancora aperto il bando regionale denominato "Progetti di pubblica utilità per persone disoccupate", finanziato con il fondo sociale europeo che prevede l'inserimento di persone disoccupate in imprese private con contratto di lavoro a tempo determinato per svolgere lavori di pubblica utilità. Il contributo regionale copre il 90% del valore totale del progetto".

Fatte queste premesse il gruppo consiliare chiede: "In che modo l'amministrazione comunale abbia intenzione di affrontare il problema della scarsità numerica dei cantonieri e della pulizia del paese". E Interroga "se l'amministrazione sia a conoscenza del bando"