Più posti letto nella natura? In aiuto gli "sporcaccioni biellesi"

Un materasso abbandonato a Valdengo, proprio dietro al castello: lo cataloghiamo come un gesto incivile o come un tentativo di aumentare il pernotto in natura? Possiamo cercare di sdrammatizzare, ma purtroppo c'è ben poco da ridere.

Eppure, la soluzione è a portata di mano: basterebbe un pizzico di responsabilità in più. Differenziare i rifiuti, utilizzare le isole ecologiche e denunciare comportamenti scorretti sono gesti semplici, ma fondamentali per contrastare questa tendenza vergognosa. La natura non è una discarica, e merita rispetto. Abbandonare un materasso in natura è un gesto incivile, come ogni abbandono di immondizia, ma quello che non entra in testa è che il danno a finale arriva a tutti quanti e le conseguenze le stiamo pagando tutti i giorni..