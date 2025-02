Servizio alla persona e assistenza, a Biella conferenza a Palazzo Gromo Losa

RINATA è un’Associazione APS (Associazione di Promozione Sociale), fondata sui valori di innovazione e inclusività, e nasce A Piacenza alla fine dell’anno 2021, come una comunità di persone che vogliono migliorare il mondo dei servizi per anziani mettendo al centro cultura, ricerca e dialogo con le Istituzioni.

L’APS Rinata si è attivata con uno studio a livello nazionale, per definire un nuovo modello organizzativo e culturale per le RSA, nel sistema dei Centri Servizi alla persona, credendo fortemente nei valori etici del lavoro di chi si fa carico della non autosufficienza, in tutte le possibili declinazioni professionali. Con questa iniziativa venerdì 28 febbraio alle ore 8,30 presso Palazzo Gromo Losa – Biella Piazzo, vuole portare sul territorio biellese una riflessione, scaturita da cinque tavoli di lavoro che, durante l’anno 2024, hanno coinvolto le diverse figure professionali impegnate nel settore della cura.

Questo confronto ha permesso di far emergere aspetti significativi sulla attuale realtà delle RSA, dando sviluppo a tematiche, quali: RSA e sviluppo della sanità territoriale; RSA e l’emergenza del personale; RSA e sostenibilità economica. Protagonisti del convegno sono “I PROFESSIONISTI della CURA”, affiancati da Docenti universitari esperti del settore socio-sanitario, di cui presentano criticità e potenzialità. L’evento è rivolto a tutti i professionisti del settore e aperto a coloro che sono interessati a conoscere come si prefigura “l’inverno demografico” della nostra società. Un ringraziamento alla Fondazione Cassa Risparmio di Biella che ha sostenuto le attività dei tavoli di lavoro professionali dell’anno 2024 e che ha messo a disposizione, gratuitamente, la Sala di Palazzo Gromo Losa per il presente Convegno.