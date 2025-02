Biella, il PD chiede un passo indietro a Delmastro

"La condanna del sottosegretario Delmastro conferma in sede penale le valutazioni politiche già espresse nei confronti di un esponente di spicco del partito di Giorgia Meloni e del nostro territorio che, evidentemente, si è reso parte attiva di comportamenti gravi e lesivi dell'onorabilità del ruolo ricoperto, utilizzando informazioni riservate per colpire gli avversari politici.

Sia il sottosegretario Delmastro che la premier Meloni inoltre, accusando la magistratura di una sentenza politica, e provando in questo modo a delegittimarla, ancora una volta dimostrano di non avere alcun rispetto per la democrazia.

Ci auguriamo che il sottosegretario abbia l’onestà intellettuale e il rispetto delle istituzioni richiesto in casi come questi e faccia un passo indietro, dimettendosi dal suo ruolo per allontanare qualsiasi ombra dal suo operato al ministero della giustizia alla luce di questa gravissima condanna, e per non macchiare ancora la nostra città e il nostro territorio di un’ulteriore motivo di imbarazzo a causa di un esponente di questo governo.”