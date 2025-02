A Biella tre giorni dedicati alla dolcezza e al cioccolato, inaugurata ChocoBiella 2025 FOTO e VIDEO

A Biella tre giorni dedicati alla dolcezza e al cioccolato, inaugurata ChocoBiella 2025 (servizio di Mattia Baù per newsbiella.it)

Saranno tre giorni all'insegna della dolcezza e della solidarietà. Questa mattina, 21 febbraio, si è tenuta la cerimonia inaugurale di ChocoBiella 2025, la fiera dedicata interamente al cioccolato che, per la prima volta, andrà in scena in Piazza Martiri, a Biella.

Saranno in programma laboratori, lezioni, show cooking, degustazioni e una tavoletta record di cioccolata da 15 metri, da degustare con offerta libera e il cui ricavato sarà devoluto a sostegno del Centro di Aiuto alla Vita di Biella ODV.

Di seguito le videointerviste dei protagonisti della manifestazione, in programma nella giornate del 21, 22 e 23 febbraio.