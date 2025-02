MASE: 38 milioni alle Regioni per "progetti esemplari" su rinnovabili e CER.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dato via libera al finanziamento di oltre 38 milioni di euro per tutte le Regioni italiane da destinare a progetti esemplari di produzione di energia da fonti rinnovabili. Per progetti esemplari si intendono impianti di produzione, anche abbinati a sistemi di accumulo, che rappresentino buone pratiche, con particolare riferimento alla promozione di tutte le forme di autoconsumo dell’energia. Come è chiarito nel provvedimento, questi progetti “possono anche essere inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o Comunità energetiche rinnovabili”.