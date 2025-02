Gara letteraria al Liceo del Cossatese: una sfida per 300 studenti FOTO

Gara letteraria al Liceo del Cossatese: una sfida per 300 studenti.

Il 17 febbraio, come ogni anno, nella sede di Cossato si è tenuta la gara letteraria, una competizione che coinvolge circa 300 alunni delle classi prime e seconde in una giornata di sfide basate su romanzi proposti dai docenti.

Quest'anno, per le classi prime, il libro da leggere era “Senza dirlo a nessuno”, un romanzo di Giorgio Scianna che racconta la storia di Manish, un ragazzo scoperto a spacciare droga. Dopo l’arresto, viene rilasciato nel giro di poche ore, ma sua madre, Barbara, insospettita dagli eventi, inizia a indagare per scoprire il segreto che suo figlio nasconde.

Per le classi seconde, invece, il libro scelto era “Una vita non basta” di Enrico Galiano, che narra la storia di un sedicenne alle prese con un momento difficile della sua vita. Sarà un professore in pensione a trasmettergli preziose lezioni che lo aiuteranno a superare le sue difficoltà.

La sfida, che ha coinvolto otto classi prime e otto classi seconde, si è articolata in quattro prove: un quiz su Kahoot, a cui partecipavano sei studenti per classe; una ghigliottina; la presentazione degli elaborati creativi; e, infine, una serie di domande sul testo.

La fase dedicata agli elaborati creativi è quella in cui gli studenti hanno potuto dimostrare fantasia e abilità tecniche, presentando video recitati, lavori digitali o disegni commentati. È questa la parte più caratteristica della gara letteraria, perché ogni classe può scegliere di puntare sulla tecnica, sull’emotività o sulla recitazione.

Infine, le quattro sezioni con il punteggio più alto nelle prime tre prove si sono sfidate in un'ultima manche decisiva: tre domande aperte, in cui ogni classe ha potuto scegliere tra quesiti di alta difficoltà, che valevano 10 punti, o quesiti più semplici, da 5 punti.

La competizione tra le classi prime è stata molto movimentata: il susseguirsi di vittorie in ciascuna prova ha reso la classifica instabile fino all’ultima fase, mantenendo alta la tensione. Alla fine, la classifica ha visto al terzo posto la 1D, al secondo la 1H e al primo la 1A.

Anche la gara tra le seconde è stata combattuta fin dall’inizio. Nell’ultima sfida, le classi 2A, 2C, 2E e 2V si sono contese il podio fino all’ultima risposta. Alla fine, il terzo posto è andato alla 2E, il secondo alla 2C e il primo alla 2A.