Sinistro stradale a Mongrando, intervengono i Carabinieri.

Nella mattinata di oggi, giovedì, intorno alle 9:00, si è verificato un incidente stradale in via per Borriana, a Mongrando. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.

Al momento della compilazione del CID, i conducenti hanno riscontrato la mancanza di alcuni documenti e a seguito dell’intervento dei Carabinieri di Occhieppo Inferiore, è stato possibile terminare le pratiche. I militari hanno fornito assistenza e a seguito delle opportune verifiche si sono accertati che tutti i documenti fossero in regola, senza ulteriori complicazioni.