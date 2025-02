Sandigliano, investe un ciclista e si allontana senza soccorrerlo

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 14:00, si è verificato un incidente stradale in via Gramsci a Sandigliano. Una vettura ha urtato un ciclista che viaggiava su una bicicletta da corsa.

Il ciclista, un uomo del ‘51 residente a Tollegno, è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ospedale per le cure mediche; non sembra in pericolo di vita. A seguito dello scontro la donna del ’53 residente a Cerrione si è allontanata senza prestare soccorso.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Andorno e alla donna è stata ritirata la patente. In corso di valutazione le eventuali conseguenze penali, tra cui l'ipotesi di omissione di soccorso, oltre a possibili sanzioni amministrative.