Biella, scontro tra auto al Favaro (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Sarà da accertare la dinamica del sinistro stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, 21 febbraio, al Favaro di Biella.

A rimanere coinvolte nello scontro due auto. Sul posto sono giunti velocemente i sanitari del 118 per l'assistenza ai conducenti.

Presenti anche gli agenti della Polizia per la viabilità e la raccolta dei rilievi, assieme ai Vigili del Fuoco per le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi.