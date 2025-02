La Baraggia nel videoclip di Gaia, la cantante si è esibita al Festival di Sanremo 2025

Il Festival di Sanremo ha parlato anche un po' biellese. La riserva della Baraggia, nota località del nostro territorio, sempre molto apprezzata per la possibilità di effettuare camminate ed escursioni, è stata scelta come una delle location del videoclip del brano “Chiamo io, chiami tu”, interpretato dalla cantante Gaia durante la kermesse musicale.

A darne notizia, sui propri canali social, proprio il sindaco Paolo Gelone: “Gli appassionati di musica più attenti avranno forse notato che la nostra amata Baraggia è stata scelta come location dalla giovane cantante Gaia. È stato, infatti, girato proprio qui, tra i paesaggi unici della nostra riserva naturale, in territorio candelese, il video della canzone che ha recentemente partecipato a Sanremo 2025. Le scene in cui la Baraggia è riconoscibile sono parecchie e, devo dire, estremamente suggestive, con i suoi vasti spazi, i colori unici e l’atmosfera magica”.

In poco più di una settimana dalla sua pubblicazione, il video ha superato il milione di visualizzazioni sul canale YouTube dell'artista. Non è la prima volta che il borgo biellese e le sue bellezze assurgono agli onori della cronaca nazionale. “Candelo, con i suoi patrimoni, si conferma sempre più al centro dell’attenzione, non solo in televisione ma ora anche nei prodotti artistici e musicali di livello nazionale – spiega il primo cittadino - È un orgoglio vedere il nostro territorio valorizzato in contesti così diversi. Un ringraziamento va a Gaia, alla sua squadra e a tutta la produzione per aver scelto il nostro territorio. Le riprese sono state autorizzate dall'Ente Parco nel rispetto dell'area protetta. Continuiamo ad amare, promuovere e proteggere la bellezza che ci circonda e che abbiamo la fortuna di vivere nel nostro quotidiano”.