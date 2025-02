Cossato, ispezioni alla galleria Volpe: ecco quando resta chiusa

ANAS ha programmato l’ispezione tecnica ricorrente all’interno di galleria ‘Volpe’, all’altezza del km 14,150 della strada statale 232Var “Panoramica Zegna” a Cossato, in provincia di Biella.

Per consentire lo svolgimento delle operazioni in piena sicurezza per l’utenza in transito e per i tecnici impegnati nelle attività, la galleria sarà chiusa al traffico dalle 21 di oggi, venerdì 21 febbraio, alle 5 di domani, sabato 22 febbraio.

Durante la chiusura, programmata in orario notturno per mitigare il più possibile i disagi al traffico locale, la circolazione sarà indirizzata sulla rete locale tramite apposita segnaletica di indicazione.