Vigliano, tutela ambientale e contenimento del rischio idraulico: iniziati i lavori nell’area dei Villaggi

Limitare le gravi conseguenze dei fenomeni meteorologici estremi è un preciso obiettivo dell’amministrazione comunale di Vigliano Biellese. Dopo la progettazione esecutiva, è partita la fase attuativa degli interventi per la messa in sicurezza del territorio, finanziati con il contributo statale che il Comune si era aggiudicato nel quinquennio scorso, pari a 2milioni e 300mila euro.

Nella zona del Canale “Mosca”, infatti, sono già iniziati i lavori che, prossimamente, riguarderanno alcune vie del Villaggio Trossi, una parte di via Quintino Sella per poi proseguire lungo la via Libertà sino all’altezza del parcheggio del campo comunale “Aurora”. Nelle settimane successive, gli interventi di scavo si attesteranno su via Serpentiero per poi diramarsi sulle strade perpendicolari nella zona del Villaggio Trossi e su via Libertà, e proseguiranno fino a fine settembre. Questa tranche utilizzerà la somma di un milione e 455mila euro.

Alle famiglie residenti nei Villaggi Rivetti e Trossi ed in via Libertà, il progetto era stato illustrato, in un incontro pubblico, nell’aprile dello scorso anno, presso l’Istituto Salesiano. Un nuovo incontro, indirizzato specificamente alle famiglie residenti nel Villaggio Trossi, è in programma per aggiornare sull’andamento del cantiere e le relative modifiche alla viabilità. Si parla di regimazione delle acque meteoriche anche per il secondo intervento, che utilizzerà un importo pari a 855mila euro ed inizierà entro la fine del corrente mese di febbraio.

La zona collinare interessata, partendo dalla scogliera in zona Vivai Lanari, proseguirà con la posa della nuova tubazione nella strada sterrata tra via Getta e Vicolo Rossignolo che prosegue in Vicolo Burrone. Da ultimo, è previsto il rifacimento di alcuni tratti di canalizzazioni e condotte in via per Chiavazza-Rio Duglio. Saranno eseguiti anche gli interventi di taglio piante lungo il torrente Chiebbia. Inoltre, in questa area collinare, gli interventi proseguiranno fino a fine luglio. Alle famiglie residenti, giungeranno specifici avvisi circa i lavori e le eventuali modifiche alla viabilità.