Vigliano, consapevolezza digitale con la Polizia Postale per contrastare le truffe web

Biblioteca gremita nella serata di giovedì 20 febbraio, per l’appuntamento sul tema della consapevolezza digitale, organizzato dall’associazione Auser. Il sostituto commissario Andrea Andreotti, coadiuvato da due colleghi della sezione operativa per la sicurezza cibernetica della Polizia di Stato di Biella, ha illustrato alcuni aspetti davvero inquietanti delle truffe sul web, sempre più numerose ed insidiose. Si è parlato anche di cyberbullismo, adescamento e pedopornografia su internet, nonché dei tentativi fraudolenti di carpire dati e identità digitali.

“Un grazie sentito alla Polizia Postale di Biella – commenta il sindaco Cristina Vazzoler – sempre disponibile a supportare i cittadini nel complesso rapporto con il mondo digitale. Le opportunità che il web offre sono innumerevoli: vanno colte, tuttavia, con adeguata consapevolezza, mettendo in atto tutta la possibile diffidenza nel caso di contatti con sconosciuti e di richieste anomale di dati personali, fotografie e versamenti di denaro. Malgrado le carenze di personale e la mole di lavoro in esponenziale crescita, la Polizia Postale riesce a trovare spazi per la divulgazione e di incontro con la collettività: si tratta di occasioni preziose per affrontare in modo sempre più informato il nostro quotidiano rapporto con internet. Grazie, ancora, ad Auser per avere proposto questo tema di grande attualità, e interesse, come dimostra la massiccia partecipazione che abbiamo registrato”.