Biella, al Caffè del Benessere "Come allenare la memoria": gli esercizi pratici a costo zero.

Il 18 febbraio, si è svolto il Caffè del Benessere presso l'Oratorio della Parrocchia di Santo Stefano a Biella, con oltre 80 partecipanti. La dott.ssa Roberta De Martis, Psicologa presso AMA Biella, ha tenuto un incontro su "Come allenare la memoria", spiegando i processi di memorizzazione e le strategie per mantenerla attiva, come modificare percorsi abituali, esercizi di memoria a breve termine, cambiare supermercato o provare attività nuove per stimolare il cervello. Il Geriatra Dino Debernardi ha risposto alle domande di natura medica.

Proposte di esercizi “a costo zero” per mantenere in allenamento la memoria:

- variare i percorsi abituali: cambiare strada, sia a piedi che in auto, stimola la memoria spaziale, l'orientamento e la capacità di pianificazione, evitando l’automatismo che riduce l’attività cognitiva;

- allenare memoria e attenzione: ascoltare una notizia o leggere un articolo e poi segnare le parole chiave aiuta a rafforzare la memoria a breve termine e la capacità di ritenere informazioni;

- cambiare supermercato o ambiente: andare a fare la spesa in un luogo nuovo obbliga il cervello a riorganizzarsi, stimolando attenzione e memoria spaziale, migliorando la flessibilità;

- sperimentare nuove attività: fare qualcosa di diverso dal solito, come visitare una mostra o leggere qualcosa inerente argomenti nuovi, aiuta a creare nuove connessioni neurali, mantenendo attiva e allenata la memoria.

L'incontro è stato organizzato dall'associazione ANZITUTTO odv in collaborazione con i Volontari dell'Oratorio. Il Caffè del Benessere fa parte del progetto AccompagnaMenti, finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, a favore dell'assistenza a domicilio delle persone con demenza. Il prossimo incontro sarà il 18 marzo con la dr.ssa Vanessa Romano su "Psicologia dell'Anziano".