Tre giorni di festa a Viverone, tutti gli eventi del Carnevale 2025

Dal 21 al 23 febbraio la Pro Loco Viverone organizza il Carvé d’Vivrün 2025. Si comincia stasera, 21 febbraio, alle 21, all'Oratorio avrà luogo la serata danzante a tema cartoon.

Sabato, alle 11.30, avrà luogo la consegna delle chiavi del paese alle maschere in Municipio, a cui seguirà la sfilata per le vie del paese, accompagnati dalla Filarmonica Viveronese, e la distribuzione dei fagioli, in programma alle 12, in piazza Agorà. Alle 15.30 appuntamento per i più piccoli con il ballo dei bimbi in oratorio.

Infine, domenica si terrà la Santa Messa alle 10, con la benedizione delle fasce e dei Coscritti 2007, assieme al pranzo in oratorio.