Accademia Perosi, Dina Yoffe in concerto: drammaticità, atmosfere oniriche e abilità pianistica.

La straordinaria pianista Dina Yoffe sarà alla Fondazione Perosi venerdì 21 febbraio alle ore 20,45 in quello che è considerato uno degli appuntamenti più attesi della 48ma stagione concertistica.

Artista dalla grande personalità artistica, senz'altro una delle più importanti esponenti della leggendaria scuola pianistica russa di Vera Gornostayeva e quindi di Heinrich Neuhaus, Dina Yoffe eseguirà in apertura le 9 variazioni su Minuetto di Duport, K. 573 di Wolfgang Amadeus Mozart. Si tratta di un ciclo di variazioni su un tema originale, composto nel 1789. L'opera è costruita su un tema semplice e cantabile, che Mozart arricchisce progressivamente con variazioni sempre più complesse dal punto di vista tecnico ed espressivo. La scrittura è limpida ed elegante, alterna momenti di brillante virtuosismo a sezioni più liriche.

The messenger del compositore e pianista ucraino Valentyn Vasylyovych Sylvestrov è un brano composto nel 1996 in due versioni: per pianoforte solo e per pianoforte e archi. L'opera riflette il carattere "metafisico" del compositore, sviluppandosi attraverso figure pianistiche che evocano un'atmosfera sospesa, quasi onirica. In questo brano, si percepisce un dialogo con il passato, con richiami melodici che sembrano reminiscenze di Mozart, trasformati in un linguaggio minimalista e contemplativo. Sylvestrov stesso dice "Non scrivo nuova musica. La mia musica è una risposta e un'eco di ciò che già esiste".

La seconda parte del concerto sarà invece dedicata a Frederyk Chopin, autore a cui Yoffe è molto legata. Chopin scrisse quattro Scherzi in tonalità diverse che non si richiamano affatto agli analoghi tempi inseriti nelle Sonate e nelle Sinfonie beethoveniane, ma riflettono un tipo di composizione dalla fisionomia tutta particolare, dove la fantasia dispiega la propria libertà di espressione nei modi e nelle forme più opportune.

Tutti e quattro gli Scherzi (Scherzo n. 1 op. 20, Scherzo n. 2 op. 31, Scherzo n. 3 op. 39, Scherzo n. 4 op. 54) sono esempi della straordinaria combinazione di drammaticità, espressività e tecnica pianistica che caratterizza la musica di Chopin.

Un appuntamento imperdibile con una raffinata e sensibile musicista, docente presso le scuole più prestigiose e membro di giuria nei concorsi più importanti al mondo.

Ma non finisce qui! Vi invitiamo a segnare nel vostro calendario il ciclo di concerti tenuti dagli altri straordinari protagonisti del ciclo "Sua maestà il pianoforte": il 7 marzo 2025 Andrea Lucchesini. A seguire, il 21 marzo 2025, Benedetto Lupo con un programma dedicato a Ravel a centocinquant'anni dalla nascita.

I giovani talenti Bogdan Dugalić l'11 aprile, e Tahe Lee Liiv, il 23 maggio, chiuderanno questo meraviglioso ciclo.

Dina Yoffe

La pianista lettone Dina Yoffe è stata elogiata come “una maestra sovrana della sua arte” dal quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung. Si è diplomata al Conservatorio di Mosca sotto la guida di Vera Gornostaeva e affermata nei più importanti concorsi internazionali. Dina Yoffe si è esibita con importanti direttori d'orchestra come Zubin Mehta, Neville Marriner, Dmitry Kitaenko, James De Priest, Jacek Kaspszyk e con orchestre eccezionali come la Israel Philarmonic, l'Orchestra della radio giapponese NHK, la Filarmonica di Varsavia, la Kremerata Baltica, solo per citarne alcune. È apparsa nei principali festival in Europa, Giappone e Stati Uniti e si occupa della direzione artistica del “Musical Exellence Program” della Sony in Giappone. Dina Yoffe si è esibita nelle più note sale da concerto come Barbican Centre (Londra), Suntory Hall (Tokyo), Musikverein e Konzerthaus (Vienna), Salle Pleyel (Parigi), Chopin Festival a Duszniki (Polonia), Festival musicale a Bayreuth (Germania), Elba Music Festival (Italia), Summit Music Festival (USA), “Serate Musicale” Sala Verdi a Milano. Ha suonato in Concerto al Palazzo Reale dell'Aia per Sua Maestà la Regina Beatrice. Dina Yoffe è anche un'appassionata camerista e ha suonato e inciso con molti musicisti di fama internazionale. La sua serie di concerti con tutte le opere di Chopin è stata filmata e trasmessa dalla radio e televisione giapponese NHK.
Numerose sono le sue registrazioni radiofoniche e televisive, in repertorio solistico e da camera insieme al marito, il famoso violinista Michael Vaiman. È docente ospite alle Master Classes Yamaha a Parigi, New York, Amburgo e Tokyo. Fa parte delle giurie di concorsi pianistici internazionali come, tra gli altri, Cleveland (USA), Hamamatsu (Giappone), F.Chopin (Varsavia), Arthur Rubinstein (Tel-Aviv), Maria Canals (Barcellona), Liszt Competition (Weimar). È docente ospite del Conservatorio Centrale di Musica di Pechino e docente presso l'Accademia EuroArts. I suoi allievi sono vincitori di concorsi pianistici nazionali ed internazionali. Molti di loro insegnano nelle accademie musicali negli Stati Uniti, in Giappone e in Europa.

Per ulteriori informazioni e l'acquisto dei biglietti visita il sito: https://www.accademiaperosi.org/concert/1222/dina-yoffe-pianorecital.html