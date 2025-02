Battuta d’arresto per il Salussola Volley (foto di Ciro Simoni)

Domenica si è disputato l’incontro tra Fortitudo Occimiano e Salussola Volley, terminato con una vittoria per 3-0 a favore della squadra di casa. Una brutta partita da parte dei biellesi che non sono mai entrati con la testa in campo, un calo fisiologico dopo le grandi prestazioni delle scorse settimane.

Un risultato che rappresenta una battuta d’arresto per i gialloblù ma che non scalfisce la loro determinazione e voglia di riscatto. Il Salussola è già proiettato alla prossima importante sfida: un doppio match contro il Volley Domodossola, in programma venerdì e sabato.

Due incontri fondamentali, che offriranno alla squadra l’opportunità di tornare a macinare punti in classifica e regalare emozioni al proprio pubblico. I ragazzi sono pronti a dare il massimo, con la grinta e la passione che li contraddistinguono, per dimostrare ancora una volta il loro valore.