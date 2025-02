Test drive sulla neve di mezzi elettrici prodotti a Biella FOTO

Sabato 15 e Domenica 16 febbraio i soci dell'ASD e C. Conca d'Oropa hanno potuto usufruire di un esclusivo servizio di informazione e divertimento. Grazie all'accordo di collaborazione che la ditta Regis Motors, con sede produttiva a Chiavazza, ha voluto riservare all'associazione, alcuni mezzi elettrici sono stati messi a disposizione per un test drive sulla neve in un anello predisposto nella parte superiore del piazzale Busancano. Grazie all'aiuto del responsabile della pista di sci di fondo della Pietro Micca Beppe Costa Gaia, che ha battuto la poca neve presente, è stato allestito un percorso adatto a sostenere le vetture.

Il test, completamente gratuito, ha permesso a molti di provare a guidare mezzi elettrici sulla neve in completa sicurezza: veicoli a trazione posteriore, che grazie a gomme invernali ed al peso delle batterie si sono dimostrati decisamente efficienti e facilmente guidabili anche in queste condizioni particolari. Numerose fotografie e video sono stati fatti e pubblicati sui social dagli stessi utenti che hanno voluto testimoniare il loro apprezzamento per l'iniziativa e per la funzionalità ed efficienza dei mezzi messi a disposizione dall’azienda biellese.

Nella giornata di sabato il tempo freddo e soleggiato ha regalato emozioni ai partecipanti e ai curiosi che hanno affollato il piazzale Busancano. Domenica 16, invece, il meteo è stato meno clemente, ma la presenza di nebbia ha regalato un paesaggio suggestivo e ha comunque consentito il test ai tanti interessati.