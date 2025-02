Progetto Academy, a Biella i corsi sono un successo. L'obiettivo? Accrescere competenza degli artigiani nell'uso di materiali innovativi

La prossima settimana si concluderanno gli incontri del Progetto Academy, promosso e organizzato da Big Mat Mondin Imo SNC, in collaborazione con Ascom Biella.

Il ciclo di appuntamenti ha affrontato temi fondamentali per il settore edilizio, tra cui: impermeabilizzazione delle fondazioni, intonaci deumidificanti, ristrutturazione del cemento armato, con fibre in carbonio, prodotti antisfondellamento per solai, solai alleggeriti in polistirolo, sottofondi per pavimenti, impermeabilizzazione di terrazzi, colle per pavimenti e rivestimenti, intonaci civili e antichizzati, nonché finiture colorate e mineralizzate. Gli argomenti sono stati scelti con l'obiettivo di accrescere la preparazione e la competenza degli artigiani nell'uso di materiali innovativi, sempre più performanti e in linea con l'evoluzione tecnologica del settore edile.

Questi prodotti richiedono conoscenze specifiche e capacità tecniche per essere applicate correttamente e garantire risultati ottimali. Oltre agli aspetti tecnici, il Progetto Academy ha trattato anche tematiche normative di grande rilevanza. Grazie all'intervento di un esperto del settore, si è discusso delle criticità nei cantieri e della patente a punti per gli artigiani, questioni fondamentali per la tutela e la professionalità degli operatori.

Il Progetto Academy nasce proprio con l'intento di supportare i professionisti del settore nell'acquisizione rapida e corretta delle competenze necessarie per l'utilizzo di materiali, sia innovativi che tradizionali, applicati alla costruzione e alla ristrutturazione. Il programma prevede l'analisi di un'intera costruzione, partendo dalle sfide legate alle fondazioni fino agli aspetti finali, fornendo informazioni essenziali per ottimizzare il lavoro e le relative agevolazioni.

Ringraziamo tutti i partecipanti per l'interesse dimostrato e i tecnici delle varie aziende intervenute durante gli incontri. Le attività del Progetto Academy formative riprenderanno con nuovi approfondimenti.