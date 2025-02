Biella, auto nel mirino dei vandali. La denuncia: “Chi ha visto segnali alle forze dell'ordine”

Lascia in sosta la sua auto e, al ritorno, la ritrova danneggiata a causa di alcuni vandali. Amara sorpresa per una biellese che, ai nostri taccuini, ha riportato quanto accaduto nella giornata di martedì, 18 febbraio, in corso Giuseppe Pella, a Biella.

“Purtroppo mi hanno rubato un pezzo della macchina dopo che l'avevo parcheggiata – racconta – Come si vede in foto il danno è evidente e importante. Si tratta di un rivestimento in plastica situato all'esterno in prossimità del lato guida. Farò senz'altro denuncia alle forze dell'ordine. Da qui, il mio appello: se qualcuno avesse visto qualcosa non esiti a riportarle alle autorità competenti”.