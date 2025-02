Cane tratto in salvo nell'incendio di Candelo, decisiva la chiamata dei vicini FOTO e VIDEO

Aggiornamento ore 18

È stata decisiva la chiamata dei vicini per trarre in salvo il cane presente all'interno dell'abitazione colpita da un incendio nel pomeriggio di oggi, 20 febbraio, in via San Rocco, a Candelo.

Sembra proprio che al momento del rogo, i proprietari non fossero in casa. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e soccorrere l'animale. Il gatto, invece, è scappato al momento del fatto.

Dalle informazioni raccolte, è rimasta colpita una parte di tetto di circa 50mq. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale, il sindaco Paolo Gelone e il Nucleo NIA del Comando di Biella.

Il fatto

Attimi di paura a Candelo per un incendio scoppiato in un'abitazione di via San Rocco. L'allarme è stato lanciato nel primo pomeriggio di oggi, 20 febbraio. Stando alle prime informazioni raccolte, le fiamme avrebbero investito in pieno il camino e il tetto della casa.

Sul posto 7 mezzi dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e successiva bonifica. All'opera, oltre alle squadre di Biella e Cossato, anche gli agenti della Polizia Locale che hanno chiuso l'accesso alla strada, ora chiusa fino al termine dell'intervento. Pare che i danni siano piuttosto ingenti.