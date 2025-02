Proteste dei ragazzi al Gae Aulenti, la risposta di Ramella Pralungo

Alle 8 di questa mattina giovedì 20 febbraio, fuori dal Gae Aulenti in viale Macallè un gruppetto di ragazzi invece di entrare a scuola è rimasto all'esterno, inscenando una sorta di protesta per le aule fredde. Inevitabile a questo punto il tam tam tra la scuola e le famiglie, in quanto la protesta non era stata autorizzata, e come se non bastasse alcuni degli allievi erano minorenni e sono stati coinvolti anche altri delle sedi di Cavaglià, corso Pella e Mosso.

A entrare nel merito dell'accaduto è il presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo: "Ieri dalla scuola è arrivata una segnalazione in Provincia per la temperatura bassa in alcune aule. Di qui è partito il confronto tra istituto, Enerbit e Provincia e si è deciso di accendere l'impianto a mezzanotte. Il risultato è stato che alle 8 di questa mattina in alcune aule dove effettivamente il problema del freddo esiste perchè dobbiamo ancora cambiare gli infissi in quanto l'investimento è di quelli molto importanti, c'erano 18,5 gradi e in altre 21 e la temperatura si stava ancora alzando. Nelle classi dove invece il problema non esiste c'erano 25 gradi. E questa sera proveremo ad accendere ancora prima, alle 21. In questi giorni il prima è particolarmente rigido e faremo così. Ora: io sono il primo che dice che i ragazzi assolutamente non devono stare al freddo, ma questa mattina freddo non era al Gae Aulenti. Si fa bene protestare quando i motivi sono legittimi, qui non lo erano. Ci siamo mossi tutti per tempo per non che le aule fossero fredde. Poi il problema è vero che esiste e il milione 200 mila euro per sostituire le finestre vecchie in quella parte di scuola in parte li abbiamo già anche trovati. Vero è che lo Stato con i continui tagli ci sta mettendo in seria difficoltà, ma facciamo quello che possiamo. Di soldi ne stiamo investendo parecchi nelle scuole".