Anffas Biellese cerca volontari per il soggiorno marino

Anffas Biellese cerca volontari per un soggiorno marino che si svolgerà nel prossimo mese di luglio. L’appello è rivolto a persone che vogliano collaborare e aiutare il personale dell’associazione che, nel mese estivo, porterà ad Igea Marina, in provincia di Rimini, in Emilia Romagna, le persone con disabilità che frequentano le sue strutture.

«Ovviamente queste persone avranno un regolare contratto di lavoro a tempo determinato, della durata indicativa di una ventina di giorni - spiega Ivo Manavella, di Anffas -. In passato non abbiamo mai avuto problemi nel reperire giovani universitari interessati ad un’esperienza importante con noi. Quest’anno invece una serie di persone vicine alla nostra associazione, giovani e meno giovani, hanno impegni di studio o d’altro tipo e quindi facciamo questo appello. Si tratta di un’esperienza impegnativa in diversi momenti della giornata ma anche che arricchisce sotto il profilo umano. Naturalmente questi ragazzi o ragazze saranno sempre affiancati dai nostri collaboratori professionisti, che conoscono le persone con disabilità che frequentano il nostro centro e le nostre altre strutture. Non sono richiesti particolari titoli di studio ma solo capacità di relazionarsi con persone con disabilità e tanta allegria da scambiare».

Chi fosse interessato può contattare telefonicamente o tramite posta elettronica l’Anffas Biellese. I vertici dell’associazione procederanno a dei colloqui conoscitivi dei candidati, redigeranno una graduatoria e quindi conferiranno gli incarichi.