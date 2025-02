Uno sportello gratuito di sostegno psicologico a Brusnengo

Soms di via Forte in collaborazione con Comune di Brusnengo propone sabato 22 febbraio alle 16 lo sportello gratuito di sostegno psicologico alle persone. Ritrovo in sala incontri nel palazzo comunale con la dottoressa Raffaella Rossin.durante l'incontro verranno date tutte le informazioni relative al nuovo servizio e ci sarà anche l'occasione per raccontare a cosa può essere davvero utile lo psicologo oggi, al di là delle credenze e dei falsi miti. L'intenzione è di avviare uno sportello al pubblico a partire da giovedì 27 febbraio sempre nel palazzo comunale.