Ponderano, avviso di mobilità per un agente di Polizia Locale

Ponderano, c'è il bando per cercare un agente di Polizia Locale

Il Comune di Ponderano ha avviato una procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto da Agente di Polizia Locale – Area degli Istruttori, con contratto a tempo pieno e indeterminato, da inserire nel Servizio di Polizia Locale.

L’avviso ha carattere esplorativo e non vincola l’Amministrazione a procedere con l’assunzione. Il Comune si riserva il diritto di modificare, prorogare o revocare il bando, oltre a sospendere la procedura in caso di nuove normative che impongano vincoli alle assunzioni negli enti locali.

"Al momento abbiamo solo un agente - spiega il sindaco Roberto Locca - e ci rendiamo conto che siamo in difficoltà a fare i controlli dovuti sul territorio, anche perchè bisogna tenere conto che l'agente in questione sta sua si strada che dietro a una scrivania per la parte burocratica. Due agenti sicuramente faranno la differenza".

Tra i requisiti richiesti ci sono quelli di:

essere dipendenti, da almeno tre anni , con contratto a tempo pieno e indeterminato presso una Pubblica Amministrazione (art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/2001);

, con contratto a presso una (art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/2001); avere un inquadramento nell’Area Istruttori con il profilo di Agente di Polizia Locale o equivalente, indipendentemente dalla posizione economica acquisita;

con il profilo di o equivalente, indipendentemente dalla posizione economica acquisita; possedere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), titolo richiesto anche per l’accesso dall’esterno.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare l’avviso completo pubblicato dal Comune.