Gaglianico sempre più accessibile, si va verso l'approvazione del PEBA

“L'amministrazione di Gaglianico ha deciso di dotare il territorio comunale di un Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), questo strumento, previsto dalla normativa nazionale, è essenziale per monitorare e rimuovere le barriere architettoniche presenti sul territorio, andandole ad identificare negli spazi e negli edifici pubblici e per pianificare nel tempo il loro superamento.” Lo spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Luca Mazzali che, dal 1986 ad oggi, i principi e l'approccio al superamento delle barriere architettoniche sono stati profondamente influenzati dai concetti introdotti a livello globale dalla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, recepita in Italia con la Legge 18/2009.

La progettazione accessibile si basa ora sui principi dell'Universal Design, mirati a rendere l'ambiente costruito accessibile a tutte le persone, senza bisogno di adattamenti. Le politiche di inclusività e uguaglianza fanno parte dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, che include diversi obiettivi da raggiungere entro il 2030 per costruire un mondo più sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. In particolare, le politiche relative alla disabilità sono integrate negli obiettivi numero 10, "Ridurre le disuguaglianze", e numero 11, "Città e comunità sostenibili".

“L'obiettivo principale del PEBA – continua il vicesindaco - è individuare gli interventi prioritari per garantire un livello ottimale di accessibilità in sicurezza e autonomia per edifici pubblici e spazi urbani. Il Piano mira a costituire uno strumento di pianificazione e programmazione degli interventi necessari per migliorare l’accessibilità, partendo dall'analisi dello stato attuale dei luoghi fino a definire e identificare gli interventi correttivi e le possibili soluzioni tipo, con l’obiettivo di fornire un indirizzo e un riferimento utile per successivi approfondimenti progettuali, laddove necessari, in conformità con la normativa sui lavori pubblici. Nel nostro caso sono stati presi in esame il municipio, l’asilo nido e la scuola materna, le scuole elementari e medie, la biblioteca comunale, le palazzine in cui ci sono gli alloggi comunali, il cimitero, l’impianto sportivo Miller Rava e le strutture dei campi da calcio; in più sono state prese in esame le vie principali che collegano queste strutture.”

Il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA) del comune di Gaglianico è in fase di completamento, è stato approvato in giunta a fine 2024, poi pubblicato per eventuali osservazioni ed ora verrà portato in discussione nel prossimo consiglio comunale. “Un passaggio molto importante - afferma il sindaco Paolo Maggia - che ci consentirà di ultimare gli interventi per rendere il nostro paese accessibile e vivibile per tutti; questa è la strategia vincente per rendere il Comune appetibile e moderno”.