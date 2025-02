Cordar Biella informa: Lavori alla rete idrica, ecco in quali vie di Candelo

Cordar SPA Biella Servizi informa i cittadini del comune di Candelo che, a causa di programmazione di manutenzione straordinaria alla rete idrica, il prossimo 24 febbraio, dalle 8.30 alle 16, in via Iside Viana, dal civico 1 al civico 23 e dal civico 2 al civico 40, via delle Rose, via IV Novembre, via Garibaldi, potrebbero verificarsi sospensioni momentanee della distribuzione di acqua potabile ed improvvisi cali di pressione. Il servizio verrà ripristinato nel più breve tempo possibile.

“Scusandoci anticipatamente con l’utenza per gli eventuali disagi, si comunica che Cordar resta a disposizione per ogni chiarimento al numero 800 99 60 14” spiegano in una nota stampa.