Una lettrice: "A Tollegno abbiamo paura a portare a spasso i nostri cagnolini"

Buongiorno, ho letto sul vostro giornale che a Tollegno, il paese in cui abito, venerdì 14 febbraio, verso le 13 un cane libero ho tentato di aggredire una signora con un cagnolino.

Per ben due volte io ed il mio barboncino abbiamo avuto il piacere di trovarci faccia a faccia con due cani scappati al padrone, ed avendo salvato il mio cane solo perchè l'ho messo sulla capote di una macchina, mi domando come si possa fare per risolvere questa situazione. Io stessa ho fatto denuncia in Comune per ben due volte, e come me altre persone.

Il problema è: cosa succede però se un proprietario che ha più cani viene fatto cadere da questi e scappano liberi oppure gli sfuggono per un qualsiasi altro motivo? Possibile che l'intera comunità debba avere il terrore a portare a passeggio il proprio cane perchè ci sono cani liberi in giro per il paese senza museruola?

L'ultima ordinanza ministeriale dello scorso 6 agosto, con pubblicazione in Gazzetta ufficiale 199 del 26 agosto 2024 prevede l'obbligatorietà del guinzaglio di una misura non superiore a 1,50 metri per i cani a passeggio sia in aree urbane sia in luoghi aperti al pubblico. Il proprietario dell'animale deve però sempre avere sempre con sé la museruola, che l’animale dovrà indossare «in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti».

Il sindaco Lele Ghisio è informato sulla situazione: "E' costantemente monitorata - spiega - sia da noi del Comune che dalle forze dell'ordine".