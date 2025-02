Gli alpeggi di Sordevolo e della Valle Elvo si raccontano. L'evento avrà luogo venerdì 21 febbraio, alle 21, nel salone parrocchiale del paese.

A presentare l'evento il Comune sui propri canali social: “Gli alpeggi di Sordevolo custodiscono racconti di fatica e bellezza, di uomini e natura intrecciati nel tempo. Una serata per riscoprire queste storie, tra immagini, parole e memorie che riaffiorano come eco tra le montagne. Durante l’evento verrà presentato il libro Storie di Pietra di Marco Astrua e Alessandro Flecchia. Un’occasione imperdibile per chi ama il nostro territorio e le sue radici”.