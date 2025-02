Conto alla rovescia per il Valle Cervo Outdoor Day

Domenica 2 marzo è prevista una giornata dedicata allo sport outdoor in Valle Cervo, è stato creato un evento per promuovere il turismo all'aperto e fare conoscere le bellezze paesaggistiche e naturalistiche della valle.

Il Valle Cervo Outdoor Day è nato da un’idea di Maurizio Scilla, organizzatore del Trail Monte Casto, innamorato della propria valle e dei sentieri che la percorrono. Grazie alla collaborazione di diversi professionisti del settore quest’anno le attività sportive saranno numerose e abbracceranno l’interesse di diversi sportivi biellesi e non.

Il fulcro della giornata sarà il Campo Sportivo di Andorno Micca.Per quanto riguarda il trail, sono previsti due percorsi, uno di 30 km e 1800 m di dislivello e un altro più breve di 22 km e 1200 m di dislivello. Il percorso più lungo toccherà le caratteristiche frazioni della “banda veja”, ovvero della parte più in ombra, fino a raggiungere il santuario di San Giovanni d’Andorno, per poi spostarsi nella “banda soulia”, la parte più soleggiata, per far ritorno poi ad Andorno. Gravel in Biella & SerraBike vi invitano a una pedalata di gruppo, alla scoperta di alcuni angoli suggestivi e poco conosciuti della bassa Valle Cervo, guidati da Alessio Seresini. E’ previsto un tour ad anello di circa 40km (D+600).

XTrail Mtb organizza il Tour dei borghi della Valle Cervo in e-bike. Pietro Ostano, guida ambientale escursionistica, accompagnerà i partecipanti lungo i sentieri dell’alta Valle Cervo unendo nozioni naturalistiche con pratiche di benessere in natura atte a ridurre lo stress. E’ prevista inoltre un'uscita di nordic walking, gestita da Arturo Ramella, istruttore della Scuola Italiana Nordic Walking.

Infine l’A.S.D. Mtb & Climbing Xtrail organizza un corso di avvicinamento all’ arrampicata sportiva che si svolgerà nella falesia della Rondolina. Finite le varie attività sarà possibile concludere la giornata con un “polenta party” presso il salone polivalente di Andorno all'interno del parco La Salute. Tutte le info su www.trailmontecasto.it e pagina fb Valle Cervo Outdoor Day.

Prenotazioni entro martedì 25 febbraio.