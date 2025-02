Motori |

Rally & Co, weekend su due fronti per gli equipaggi della scuderia

Weekend su due fronti per gli equipaggi della scuderia Rally & Co presenti in Valle d’Aosta e in provincia di Torino. Andrea Chiavenuto a bordo della consueta Peugeot 306 Maxi, dopo le splendide prestazioni ottenute nelle gare precedenti, parteciperà a Saint Remy en Bosses all’ultimo atto del Campionato Italiano Velocità su Ghiaccio 2024/25 che si disputerà tutto nella giornata di sabato 22 febbraio con ben 6 manche e la parte finale in notturna disputato anche il Master King sul tracciato valdostano. Numero 35 sulle portiere per Maurizio Gabella e Cristina Roccati impegnati a bordo della Peugeot 208 Rally 4 nella Ronde del Canavese, prima gara stagionale che si disputerà sulla classica prova di Pratiglione (ripetuta 4 volte) con partenza ed arrivo a Rivarolo Canavese che conta quest’anno su 70 iscritti.

c. s. Rally & Co g. c.