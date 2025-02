Si apre la stagione 2025 per l'equipaggio femminile tutto biellese formato da Serena Rodella e Letizia Lebole che, con la Mini Tdi di Penta Motor Solution, puntano alla prima gara stagionale in terra croata il prossimo fine settimana.

Il Rally dei Due Castelli sarà molto veloce con ben 8 prove in una sola giornata e i numerosi equipaggi al via lo utilizzano come test per le vetture 2025.