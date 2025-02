Trecar e Serlog di Sandigliano: innovazione e affidabilità al centro della Fiera in Campo 2025.

Dal 21 al 23 febbraio, Trecar e la divisione Serlog di Sandigliano saranno protagonisti alla "Fiera in Campo" di Vercelli, un evento che rappresenta una vetrina importante per il settore agricolo e industriale. L’azienda, leader nel settore con servizi e prodotti per l'industria, presenterà al pubblico una selezione dei suoi più innovativi macchinari, pensati per ottimizzare ogni fase della filiera produttiva.

Ciò che distingue Trecar, insieme alla divisione Serlog, è la sua capacità di proporre soluzioni personalizzate per ogni tipo di cliente, sia nel settore industriale che agricolo. In fiera, i partecipanti avranno l'opportunità di parlare direttamente con il team di esperti, per comprendere meglio come le tecnologie moderne possano migliorare l'efficienza delle operazioni quotidiane.

Presso il loro stand, i visitatori potranno scoprire come le aziende integrino soluzioni all’avanguardia garantendo tempi di consegna rapidi e un alto standard di sicurezza.

Un focus particolare sarà dedicato alle soluzioni di macchinari ecologici e sostenibili, muletti, lavapavimenti, aspiratori, solo per citare alcuni dei prodotti, dotati tutti di motori elettrici.