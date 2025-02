Biella, presentata la mostra “REVELARE- Gesti di cura attraverso l'arte di Mimmo Rotella” FOTO

L’Associazione Genitori di Persone con Autismo “Angsa Biella” e la Cooperativa Sociale Domus Laetitiae, in collaborazione con Enrico Gatti, hanno lanciato un nuovo progetto: un laboratorio d’arte focalizzato sull’utilizzo del décollage, tecnica caratteristica del movimento del Nouveau Réalisme il cui esponente italiano più celebre è Mimmo Rotella.

Sono stati raccolti manifesti cinematografici rielaborati in chiave artistica da 10 bambini/e e ragazzi/e con autismo che frequentano la Casa per l’Autismo di Candelo, da 30 persone con disabilità che frequentano la Domus Laetitiae e bambini/e e ragazzi/e coinvolti in progetti sul territorio o nelle attività ambulatoriali. I laboratori hanno avuto inizio a settembre 2024 e si sono conclusi a novembre. Durante il percorso sono stati coinvolti esperti del settore che hanno illustrato le opere e le tecniche utilizzate dal maestro Mimmo Rotella in un’ottica generativa di scambio e arricchimento. I laboratori hanno permesso di migliorare le competenze relazionali e le abilità pratiche dei bimbi/e e dei ragazzi/e, ampliare la rete sociale di tutte le persone coinvolte, la creatività e valorizzare i talenti di ciascuno/a. Il progetto ha ottenuto il patrocinio della Fondazione Mimmo Rotella e del Comune di Biella.

Una volta concluse le attività laboratoriali, tutti questi lavori daranno vita alla Mostra che si terrà dal 1° al 28 marzo 2025, presso lo spazio espositivo messo a disposizione dalla Fondazione Sella a Biella. Le opere, di grandi dimensioni, verranno esposte nella bellissima sede del Lanificio Maurizio Sella in via C. Sella, 10 a Biella. Ad arricchire l’esposizione, sarà presente un’opera del maestro Mimmo Rotella, gentilmente concessa in prestito dalla Fondazione Mimmo Rotella.

“Siamo molto orgogliosi di questo progetto che ha coinvolto tantissime persone – dichiara la Presidente di Angsa Biella, Daniela Oioli – i ragazzi hanno realizzato, guidati dagli operatori, delle opere meravigliose che parlano di loro e delle loro personalità. Hanno anche dato un nome a ciascun opera e il risultato è straordinario”.

“La mostra è stata resa possibile grazie a numerose persone che hanno creduto in questo progetto – dichiara inoltre il Presidente di Domus Laetitiae Claudio Medda – crediamo molto nella collaborazione con il territorio e questa iniziativa è, ancora una volta, la dimostrazione della vicinanza e della sensibilità dei biellesi verso le tematiche di cui ci occupiamo ogni giorno”.

Gli orari della mostra saranno:

martedì dalle 12,30 alle 14,30

venerdì 12,30 alle 18

sabato e domenica dalle 10 alle 18

Sarà possibile organizzare visite su richiesta in altri orari.