150 anni della Biblioteca, a Biella ultimo appuntamento per celebrare un secolo e mezzo di storia

Martedì 11 febbraio 2025 si è chiuso il centocinquantenario della Biblioteca Civica di Biella. La celebrazione di questo importante anniversario è iniziata con la festa dell'11 febbraio 2024, data che coincide con quella della delibera del Consiglio Comunale con cui si istituiva una Biblioteca Municipale annessa alla Scuola Professionale a seguito della lettera di esortazione inviata da Quintino Sella all’Amministrazione il 19 ottobre 1873. Il termine dei festeggiamenti sarà in marzo, il 21, in occasione della presentazione del volume Biblioteca Civica di Biella. Un secolo e mezzo di storia”.

Il Sindaco di Biella Marzio Olivero dichiara: “Celebrando centocinquant’anni di storia, la Biblioteca Civica di Biella ha posato un altro mattone per l’evoluzione di questa istituzione di cultura e di memoria collettiva della comunità. La nostra Biblioteca cittadina ha accompagnato la città attraverso le trasformazioni sociali, economiche e tecnologiche che si sono susseguite a cavallo di tre secoli, divenendo un punto di riferimento per generazioni di lettori, studiosi e cittadini. Questo volume commemorativo racconta la storia di questo luogo della cultura rendendo omaggio ai suoi protagonisti, persone che, attraverso le proprie idee, hanno contribuito a plasmare il patrimonio culturale della città, a delineare la sua identità in un’evoluzione continua che ancora oggi si perpetua”.

Il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Sara Gentile sottolinea “I 150 anni della Biblioteca Civica sono un grande traguardo. Le iniziative promosse dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Biella per questa occasione speciale hanno certamente avuto l’intento di celebrarne i tanti anni di storia, ma non soltanto questo. Lo scopo principale è sempre stato quello di valorizzare e conferire nuova linfa vitale a questa biblioteca, fortemente voluta da Quintino Sella, che ha trovato negli anni eredi altrettanto appassionati e mossi da un profondo senso di responsabilità nei confronti di questa istituzione pubblica. Penso qui a tutti i bibliotecari che hanno lavorato e lavorano sempre con passione e spirito di servizio, ma anche ai tanti studiosi che hanno contribuito a realizzare il meraviglioso libro dedicato a questo centocinquantenario e che presenteremo nel mese di marzo: colgo l’occasione per ringraziarli tutti perché, attraverso il grande impegno profuso, ci hanno donato una pubblicazione che manterrà viva la memoria di un pezzo importante di storia della città”.

Sono numerose le attività e le iniziative che hanno arricchito le celebrazioni per il centocinquantenario della Biblioteca. Nel 2024 i bibliotecari hanno avviato approfondite ricerche sul patrimonio custodito in biblioteca e hanno dato origine alla redazione di una rubrica sul giornale Eco di Biella intitolata “Trenta lustri illustrati”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere al pubblico numerose opere di grande pregio e interesse conservate nella biblioteca di Piazza Curiel. Durante lo scorso anno è stato chiesto a tutti gli autori che sono stati ospiti della Biblioteca Civica di contribuire alle iniziative del centocinquantenario con un breve video per condividere la propria risposta al quesito “La biblioteca è?”. I video, realizzati dalla bibliotecaria Giulia Mosca che si occupa dei canali social di BiblioBi, verranno pubblicati sul canale YouTube della Biblioteca Civica.

L’iniziativa di testimonianza in occasione di questo importante compleanno è stata anche aperta a tutti gli utenti della biblioteca che, attraverso un registro dedicato, hanno potuto condividere un proprio pensiero. Da più di tre anni un gruppo di studiosi, coordinato dalla direttrice Dott.ssa Anna Bosazza e dall’Arch. Paolo Sorrenti, si è riunito nella Sala Biella della biblioteca con l’obiettivo di studiare la storia di questa importante istituzione cittadina. Il lavoro degli studiosi, tutto realizzato su base volontaria, ha dato luogo alla redazione e pubblicazione del libro “Biblioteca Civica di Biella. Un secolo e mezzo di storia” che verrà presentato il 21 marzo 2025 alle ore 18.00 alla Biblioteca Civica, alla presenza di autorità cittadine, autori e collaboratori. Nei prossimi mesi, per valorizzare al massimo le ricerche svolte, verranno organizzati in biblioteca alcuni appuntamenti con “focus a tema”, a cura degli autori delle ricerche, con visita guidata al patrimonio a cura dei bibliotecari.

Hanno collaborato al volume, con saggi e approfondimenti: Beppe Anderi, Patrizia Bellardone, Anna Bosazza, Barbara Caneparo, Donatella Capovilla, Silvia Cavicchioli, Danilo Craveia, Massimiliano Franco, Luca Giacomini, Flavia Negro, Graziano Davide Patergnani, Riccardo Quaglia. Il volume contiene anche approfondimenti, schede relative ai servizi, ai direttori della Biblioteca e ad alcuni “gioielli” scelti dal patrimonio della biblioteca, a cura di Angelo Stefano Bessone, Anna Bosazza, Maria Elisabetta Botto Poala, Valeria Ceffa, Danilo Craveia, François Dellarole, Massimiliano Franco, Irene Fulcheri, Giulia Magliola, Sabrina Mondin, Sandro Montalto, Flavia Negro, Maurizio Pavarin, Riccardo Quaglia. La cura grafica del volume è di Andrea Dalla Fontana ed il tipografo è Botalla.

Oltre al volume sopracitato la società “VideoAstolfoSullaLuna” ha prodotto un documento video scaricabile tramite un QR-code presente sul libro e sul portale BiblioBi intitolato “Il miglior luogo in cui perdersi”. Nel video sono raccolte interviste a molti personaggi che negli ultimi decenni hanno vissuto e amato la Biblioteca Civica: Maurizio Sella, Graziana Bolengo, Marcello Vaudano, Elisabetta Botto Poala, Diego Catto, Gigi Spina, Mauro Vercellotti, Manuela Zerbo, Miri Panelli Roviglione, Andrea Cavallo e altri ancora.