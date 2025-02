Gaglianico, pomeriggio di riflessione e fraternità in oratorio per i giovani catechisti

Un pomeriggio di fraternità e amicizia per i giovani che partecipano al catechismo. È l'iniziativa messa in campo dall'Oratorio di Gaglianico nella giornata di sabato 22 febbraio. Si comincia alle 15 con il ritrovo in oratorio per un incontro alla riflessione. Seguiranno giochi, merenda e la Santa Messa delle 18.30.