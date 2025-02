Gaglianico in lutto, è morto Galeazzo Pozzati: titolare dello storico ristorante Da Ioris (foto di repertorio)

È stato per tanti anni punto di riferimento della ristorazione biellese. Apprezzato e stimato per le sue qualità umane e professionali, ha guidato con passione il ristorante Da Ioris di frazione Pralino, a Gaglianico.

Per questo, in tanti stanno piangendo la scomparsa di Galeazzo Pozzati, mancato nelle scorse ore all'affetto dei suoi cari all'età di 88 anni. Per molti era una vera e propria istituzione: il suo locale, infatti, ha ospitato nel corso del tempo cene, matrimoni, comunioni e momenti di gioia davvero indimenticabili.

I funerali avranno luogo alle 9.30 di sabato 22 febbraio nella chiesa parrocchiale di Gaglianico.