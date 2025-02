Istruzione serale a Biella, da settembre saranno attivi due nuovi corsi

Questa mattina, presso la Sala Consiglio della Provincia di Biella, il Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo, e i Dirigenti Scolastici dell’IIS Eugenio Bona, Raffaella Miori, e dell’IIS Gae Aulenti, Marialuisa Martinelli, hanno presentato alla Stampa la nuova offerta formativa serale dei due Istituti Scolastici, che sarà attivata a partire dall'Anno Scolastico 2025/2026.

I due nuovi corsi serali in partenza, autorizzati dal Piano di Dimensionamento regionale, sono il Corso di Istruzione Professionale "Servizi socio-sanitari" ed il Corso di Istruzione Professionale "Enogastronomia e ospitalità alberghiera". Le iscrizioni ai due nuovi corsi serali sono attive da oggi.

Per ulteriori informazioni sui corsi e sulle modalità di iscrizione, vi invitiamo a contattare direttamente i due istituti superiori, o visionare i rispettivi siti internet:

https://www.iisbona.edu.it/pagine/orariolezioni-corso-serale-ii-settimana

https://iisgaeaulenti.edu.it/servizi/95-nuovo-corso-serale-professionale

“Questi corsi – commenta il Presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo – rappresentano non solo un'opportunità di apprendimento per chi desidera completare il proprio percorso di studi, ma anche una sfida per il nostro territorio, che si impegna a promuovere l'istruzione e a favorire l'inclusione sociale. Con l'introduzione di queste nuove offerte formative serali a quelle già esistenti, non ci sono più scuse per non andare a scuola o per non tornare a scuola. I giovani che per qualsivoglia motivo abbiano abbandonato gli studi, gli adulti, i lavoratori e chiunque desideri rimettersi in gioco ha ora la possibilità di acquisire nuove competenze e titoli di studio, contribuendo così al proprio sviluppo personale e professionale. Siamo pronti a supportarvi in questo importante passo verso il vostro futuro”.