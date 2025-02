Guardabosone rivolto al futuro: il progetto “Open House” contrasta l’abbandono immobiliare VIDEO

Guardabosone, piccolo gioiello medievale in provincia di Vercelli, ha sperimentato un metodo innovativo per contrastare lo spopolamento e dare nuova vita al suo patrimonio immobiliare.

Il Comune, come racconta il sindaco Leonardo Di Rienzo, ha organizzato il primo “Open House”, permettendo ai visitatori di esplorare le numerose case in vendita e valutarne l’acquisto. L’amministrazione, in qualità di intermediario e organizzatore, ha favorito l’incontro fra i proprietari, gli acquirenti e le agenzie immobiliari, offrendo un ottimo servizio alla popolazione. L’iniziativa, partita a novembre, si è rivelata di grande successo e ha permesso di vendere quasi il 50% degli edifici, sui 22 disponibili, attirando compratori anche al di fuori della regione e dall’estero.

“L’idea – racconta Di Rienzo – è nata dalla consapevolezza che molte delle abitazioni del borgo erano chiuse e inutilizzate da tempo. Con il supporto della comunità, l’amministrazione ha voluto mettersi in gioco, sviluppando un progetto immobiliare per la promozione del territorio: l’iniziativa intende contrastare lo spopolamento e rivitalizzare il paese”. L’evento ha riscosso un successo inaspettato con diversi visitatori dalla Lombardia e dalla Svizzera.

L'operazione ha dimostrato un impatto positivo anche dal punto di vista architettonico e sociale: "Alcune delle abitazioni vendute necessitavano di importanti interventi di ristrutturazione e grazie ai nuovi investimenti sarà possibile riqualificare aree che da tempo attendevano un sostegno economico. L’aumento demografico potrebbe inoltre generare nuove opportunità per le attività locali, favorendo un rilancio economico e sociale del territorio”.

Guardabosone propone così un esempio virtuoso per la riqualificazione di quelle aree, purtroppo in numero crescente, che necessitano di nuova linfa, nuovi investimenti, sviluppo economico e ricambio generazionale, al fine di offrire maggiori opportunità. Aree montane dimenticate o antichi borghi sopraffatti da fenomeni di overtourism stagionale, predati dalle dinamiche del “mordi e fuggi”, hanno una possibilità di riscatto… e con loro i suoi fedeli abitanti.