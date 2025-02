Esercito, le Volòire si addestrano sul Lago di Viverone

Il reggimento artiglieria terrestre "a Cavallo" ha svolto nei giorni scorsi un'intensa attività addestrativa, tra la caserma “Scalise” di Vercelli, il comprensorio “Billiemme”, il Lago di Viverone e l’area montana di Varallo Sesia, finalizzata alla pratica e allo sviluppo delle capacità di pianificazione e condotta di operazioni anfibie e di artiglieria in ambiente warfighting.

Per la prima volta, il personale delle Voloire ha avuto l’opportunità di addestrarsi sul Lago di Viverone, grazie alla disponibilità delle autorità locali e, in particolare, al prezioso supporto fornito dal comune di Viverone. L’addestramento si è concentrato sulla preparazione dei militari giunti da poco al reparto in vista dei prossimi corsi di qualifica che si terranno presso il reggimento lagunari "Serenissima".

Il personale si è inoltre esercitato nella costruzione di trincee per la difesa vicina. Per le attività di pattugliamento, difesa e osservazione sono stati impiegati binomi a cavallo del 2º Gruppo “Sergio Bresciani” del Reggimento, con sede presso la Caserma “Santa Barbara” di Milano.

Il reggimento artiglieria terrestre "a Cavallo", comandato dal Colonnello Andrea Martinelli, è parte integrante della Capacità Nazionale di Proiezione dal Mare (CNPM) ed è inquadrato nella Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”, Grande unità elementare dell'Esercito Italiano che recentemente ha assunto la responsabilità del Settore Ovest in Libano nell’ambito della Missione UNIFIL.