Crevacuore: uffici aperti a singhiozzo per motivi di salute

Il Comune di Crevacuore informa che per motivi di salute, gli uffici comunali saranno aperti nei seguenti orari. Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 per urgenze. Mercoledì pomeriggio: dalle 15:30 alle 18:30 apertura solo su appuntamento per i servizi anagrafici. «Ci scusiamo per eventuali disagi e vi ringraziamo per la comprensione. Per informazioni o richieste urgenti, vi invitiamo a contattare gli uffici comunali al numero 348 7818969»