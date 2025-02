Avis Coggiola, il nuovo presidente Vivoli si presenta: "L'obiettivo? Aumentare il numero dei donatori"

Passaggio di consegne all'Avis Comunale di Coggiola: Marco Vivoli è il nuovo presidente e, dopo 20 anni di mandato, raccoglie il testimone da Cristian Nichele.

48 anni, residente a Pray da 16 e donatore di sangue da 24, Vivoli è consigliere dell'Avis provinciale e membro del direttivo di Coggiola da quasi un decennio. “Provo una bella sensazione – spiega ai nostri taccuini il neopresidente – e sento il peso della responsabilità. Ringrazio Nichele per la fiducia”.

Come anticipato, il sodalizio ha confermato per l'anno 2025 gli eventi “storici”, come la cena sociale e la castagnata avisina. “Non solo – sottolinea Vivoli – Il nostro stand sarà presente alla prossima Festa della Paletta di Coggiola così da attrarre chiunque fosse interessato alle nostre attività. Confermata anche la sinergia con AIRC con le azalee a favore della ricerca scientifica. Infine non va dimenticato il ritorno della Camminata in Rosa, giunta alla terza edizione. Visto il grande successo delle prime due, farà di nuovo la sua comparsa in Valsessera”.

Ma l'obiettivo principale resta uno solo: “Confermare i numeri degli scorsi e cercare di aumentarli con nuovi donatori e donazioni – afferma - Specialmente tra le nuove generazioni”.