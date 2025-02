Pralungo, al via il conto alla rovescia per la festa di Carnevale (foto di repertorio)

Conto alla rovescia a Pralungo per la grande festa di Carnevale, in programma alle 15 di sabato 22 febbraio nei locali del Polivalente. Sono in previsione giochi, balli, divertimento e merenda per tutta la famiglia.