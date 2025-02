Golf, a Cavaglià grande successo per la “Carnival Green by Forteto della Luja” FOTO

Grande successo e divertimento domenica al Golf Cavaglià con la quarta edizione del “Carnival Green by Forteto della Luja” una Louisiana a 4 giocatori in costume (sulla distanza di 18 buche, punteggio Stableford). Al via un centinaio di partecipanti tutti mascherati. Nel lordo successo sul filo di lana per Simone Bucino/Paolo Protti/Stefano Griggio/Alberto Caneparo con lo score di 49 punti.

La classifica del netto (che prevedeva dei bonus point per chi indossava il costume) ha visto primeggiare Marco Ghinelli/Simone Prandoni/Guglielmo Lecchini/Walter Meroni con 61 punti (57+4 di bonus), davanti a Giuseppe Gaeta/Silvia Malinverni/Renata Torazzo/Fabrizio Ronchetta con 57 (53+4), Alberto Riva/Elisabetta Fracchia/Silvio Lora/Susanna Spigolon con 55 (51+4). Prima squadra Lady Monica Corallino/Elena Rossi/Valentina Legnazzi/Prisca Rolando con 53 (49+4).

Ad allietare i giocatori durante la giornata, “bugie” per tutti e una degustazione dei vini del Forteto della Luja, prima del gran finale con una corroborante polenta concia.